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Rayo Vallecano, Barcelona'yı Falcao ile geçti

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İspanya La Liga'nın 11. haftasında Barcelona, deplasmanda Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip müsabakayı 30. dakikada Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun golüyle 1-0 kazandı

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Rayo Vallecano, Barcelona'yı Falcao ile geçti
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Rayo Vallecano, İspanya La Liga'nın 11. haftasında sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi.

Estadio De Vallecas'ta oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla Rayo Vallecano oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 30. dakikada takımın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao kaydetti.

Barcelona, müsabakanın 72. dakikasında Memphis Depay ile bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla ligdeki son 4 maçında 3. yenilgisini alan Katalan temsilcisi, 15 puanla 9. sırada kaldı.

La Liga'daki 6. galibiyetini alan ev sahibi ise maç fazlasıyla puanını 19'a çıkardı 5. sıraya yükseldi.

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