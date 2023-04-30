PSG'ye evinde çelme

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 33. haftasında Lorient, deplasmanda Paris Saint-Germain'i (PSG) 3-1 yendi

Son 6 haftaya 8 puan farkla lider başlayan PSG, puan tablosunun ortalarındaki Lorient'ı konuk etti. PSG, Lorient'ın 15. dakikada Le Fee'nin golüyle öne geçmesinden 5 dakika sonra Hakimi'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Geçen sezonun şampiyonu PSG, Mbappe'nin 29. dakikada kaydettiği golüyle eşitliği sağladı. Fakat Lorient, Yongwa'nın 39 ve Dieng'in 88. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı. Son 6 maçta 3. mağlubiyetini yaşayan PSG, 75 puanla liderliğini sürdürdü. Lorient ise 48 puanla 10. sırada yer aldı.