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PSG'ye 3 puanı Messi getirdi

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Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 24. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Lille'i 90+5'inci dakikada attığı golle 4-3 yendi

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PSG'ye 3 puanı Messi getirdi
Liderlik koltuğunda oturan PSG, haftaya 5. sırada başlayan Lille'i konuk etti.
PSG'den Mbappe'nin 11 ve Neymar'ın 17, Lille'den ise Diakite'nin 24. dakikada fileleri havalandırdığı ilk yarı, 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
Lille, David'in (penaltıdan) 58 ve Bamba'nın 69. dakikadaki golleriyle 3-2 öne geçti.
87. dakikada Mbappe ile skoru eşitleyen PSG, Messi'nin 90+5'inci dakikada kaydettiği golle de maçı kazandı.
 
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