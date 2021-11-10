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PSG transfere doymuyor

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Yaptığı sansasyonel transferlerle adından bahsettiren Paris Saint Germain'in durmaya niyeti yok. Sezon başında Barcelona efsanesi Messi'yi renklerine bağlayan Paris temsilcisinin gündeminde, yine Katalan ekibinin oyuncuları var

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PSG transfere doymuyor
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Fransa basınında çıkan haberlerde; Paris Saint Germain'in, Frenkie de Jong ve JordiAlba'yı istediği iddia edildi. Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi'nin, iki oyuncuyu da takımında düşünmediği ifade edildi.
Fransız devinin ilk hedefi, Frenkie de Jong.
2019 yılında Paris Saint Germain'in teklifini reddederek tercihini Katalan kulübünden yana kullanan Hollandalı orta saha oyuncusu, Barcelona'da forma şansı bulduğu 106 maçta 9 gol, 14 asistlik performans gösterdi.
Frankie de Jong gibi JordiAlba'nın da Fransız ekibinin listesinde olduğu kaydedildi. LionelMessi'nin de eski takım arkadaşını Paris'te görmek istediği öne sürüldü.
 
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