PSG "şampiyon gibi"

Ligue 1'in zirvesindeki PSG, haftaya 14. sırada başlayan Angers'e konuk oldu. PSG, Mbappe'nin 28, Ramos'un 45+2 ve Marquinhos'un 77. dakikada kaydettiği gollerle sahadan galip ayrıldı.
PSG'li Michut 90+2'nci dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
PSG'nin en yakın takipçisi Olimpik Marsilya da ağırladığı Nantes'ı, Payet'in 39 ve 55. dakikada penaltıdan attığı goller ve Harit'in 75. dakikadaki golüyle 3-2 yendi.
Nantes'ın ikinci golünü kaydeden Coco, 90+4'üncü dakikada kırmızı kart gördü.
Peş peşe 4. galibiyetini alan PSG, puanını 77'ye çıkardı ve son 5 haftaya Olimpik Marsilya'nın 15 puan önünde lider girdi.
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