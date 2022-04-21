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PSG "şampiyon gibi"

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Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 33. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Angers'i 3-0 mağlup etti. Peş peşe 4. galibiyetini alan PSG, son 5 haftaya Olimpik Marsilya'nın 15 puan önünde lider girdi

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PSG "şampiyon gibi"
Ligue 1'in zirvesindeki PSG, haftaya 14. sırada başlayan Angers'e konuk oldu. PSG, Mbappe'nin 28, Ramos'un 45+2 ve Marquinhos'un 77. dakikada kaydettiği gollerle sahadan galip ayrıldı.
PSG'li Michut 90+2'nci dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
PSG'nin en yakın takipçisi Olimpik Marsilya da ağırladığı Nantes'ı, Payet'in 39 ve 55. dakikada penaltıdan attığı goller ve Harit'in 75. dakikadaki golüyle 3-2 yendi.
Nantes'ın ikinci golünü kaydeden Coco, 90+4'üncü dakikada kırmızı kart gördü.
Peş peşe 4. galibiyetini alan PSG, puanını 77'ye çıkardı ve son 5 haftaya Olimpik Marsilya'nın 15 puan önünde lider girdi.
 
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