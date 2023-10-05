banner913
banner932
Dünya yıldızları ülkemizde buluştu
Dünya yıldızları ülkemizde buluştu
11 0
İskele'de Melek Mosso coşkusu
İskele'de Melek Mosso coşkusu
24 0
 
İngiltere Kralı 3. Charles’ın portresi ilk kez Avustralya madeni paralarında yer alacak
İngiltere Kralı 3. Charles’ın portresi ilk kez Avustralya madeni paralarında yer alacak
10 0
KKTC, İstanbul Turizm Fuarı’nda boy gösteriyor
KKTC, İstanbul Turizm Fuarı’nda boy gösteriyor
17 0
Yıllık enflasyon yüzde 81’i geçti
Yıllık enflasyon yüzde 81’i geçti
22 0
11 Zanlı Serbest, 3 Zanlı Yeni Tutuklama
11 Zanlı Serbest, 3 Zanlı Yeni Tutuklama
75 0
Yürekler ağza geldi
Yürekler ağza geldi
340 0
banner964

PSG Messi ve Neymar'ı mumla arıyor

banner476

Messi ve Neymar'ın yokluğunu dolduramayan Paris Saint Germain'de bu sezon işler yolunda gitmiyor

banner974
PSG Messi ve Neymar'ı mumla arıyor
banner971
Fransız takımı Paris Saint Germain, Messi ve Neymar'ı mumla arıyor. Son yıllarda yıldız oyunculardan oluşan kadrosuyla adından söz ettiren ekip, sezona kötü başladı.
Teknik direktörlüğe LuisEnrique'yi getiren kırmızı lacivertliler, takımdan ayrılan Messi ve Neymar'ın yerini dolduramadı.
Fransa Lig 1'de oynadığı 7 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik 1 mağlubiyet elde etti.
Başkent ekibi ilk yenilgisini iki hafta önce sahasında Nice'e 3-2 kaybederek aldı.
Kırmızı lacivertliler, geçen sezon Lig'de ilk 16 haftada 14 galibiyet 2 beraberlik elde etmişti.
Mbappe ve arkadaşlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı da beklentilerin uzağında kaldı.
Devler Ligi'ne Borussia Dortmund'u evinde 2-0 yenerek başlayan Paris ekibi, ikinci maçta sahadan farklı yenilgi ile ayrıldı.
Paris Saint Germain, deplasmandaNewcastle United'a 4-1 yenilerek taraftarlarını üzdü.
Bu arada KylianMbappe'nin son 3 maçta gol veya asist üretememesi de alınan kötü sonuçlarda etkili oldu.
Lig 1'de son 11 sezonun dokuzunda şampiyon olan Paris Saint Germain, 12 puanla beşinci sırada yer alıyor. 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.