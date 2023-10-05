PSG Messi ve Neymar'ı mumla arıyor

Messi ve Neymar'ın yokluğunu dolduramayan Paris Saint Germain'de bu sezon işler yolunda gitmiyor

Fransız takımı Paris Saint Germain, Messi ve Neymar'ı mumla arıyor. Son yıllarda yıldız oyunculardan oluşan kadrosuyla adından söz ettiren ekip, sezona kötü başladı.

Teknik direktörlüğe LuisEnrique'yi getiren kırmızı lacivertliler, takımdan ayrılan Messi ve Neymar'ın yerini dolduramadı.

Fransa Lig 1'de oynadığı 7 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik 1 mağlubiyet elde etti.

Başkent ekibi ilk yenilgisini iki hafta önce sahasında Nice'e 3-2 kaybederek aldı.

Kırmızı lacivertliler, geçen sezon Lig'de ilk 16 haftada 14 galibiyet 2 beraberlik elde etmişti.

Mbappe ve arkadaşlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı da beklentilerin uzağında kaldı.

Devler Ligi'ne Borussia Dortmund'u evinde 2-0 yenerek başlayan Paris ekibi, ikinci maçta sahadan farklı yenilgi ile ayrıldı.

Paris Saint Germain, deplasmandaNewcastle United'a 4-1 yenilerek taraftarlarını üzdü.

Bu arada KylianMbappe'nin son 3 maçta gol veya asist üretememesi de alınan kötü sonuçlarda etkili oldu.

Lig 1'de son 11 sezonun dokuzunda şampiyon olan Paris Saint Germain, 12 puanla beşinci sırada yer alıyor.

