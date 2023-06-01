PSG'de Messi dönemi bitti

Galtier açıklamasında, "Futbol tarihindeki en iyi oyuncuyu çalıştırma şansı elde ettim. Clermont maçı LionelMessi'ninPacdesPrices'teki son maçı olacak." ifadelerini kullandı.
Arjantinli yıldız, kariyerinde Newell'sOldBoys, Barcelona ve PSG takımlarında forma giydi.
Son olarak 2022 Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Messi'nin Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olacağı iddiaları gündemde.
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