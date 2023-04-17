Premier Lig'de zirve heyecanı dorukta

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal'in üst üste yaşadığı puan kayıpları, Manchester City ile arasındaki şampiyonluk mücadelesinde yeni bir heyecan dalgası oluşturdu

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer almaya devam etti.İngiltere PremierLigde geçen hafta Liverpool karşında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan lider Arsenal, benzer bir senaryoyu bu hafta da yaşadı. West Ham United karşısında 7. dakikada GabrielJesus ve 10. dakikada Martin Odegaard'ın ağları sarsmasıyla 2-0 öne geçen Londra ekibi, 33. dakikada penaltıdan Said Benrahma ve 54. dakikada JarrodBowen'ın gollerine engel olamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.Son 2 yılın şampiyonu Manchester City ise konuk ettiği küme düşme hattında yer alan Leicester City'yi John Stones ve Norveçli yıldızı ErlingHaaland'ın (2) golleriyle 3-1 mağlup etti. Ligde galibiyet serisini 6 maça çıkaran Manchester ekibi, zirve yarışında yeniden iddialı konuma geldi.Haaland, ligdeki gol sayısını 32'ye çıkararak Mısırlı yıldız Muhammed Salah'a (2017-18) ait 38 maçlık bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu rekorunu egale etti.UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlardan Manchester United, konuk olduğu Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup etti. Aynı kota için yarışan Newcastle United ile Tottenham ise maçlarını kaybetti. Newcastle United, Aston Villa deplasmanından 3-0 mağlup ayrıldı. Tottenham da sahasında Bournemouth'a 3-2 yenildi.Yüksek bütçeli transferlerine rağmen bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Chelsea ise konuk ettiği Brighton'a 2-1 mağlup oldu. İngiltere ekibi, son 5 maçta yalnızca 2 puan toplayabildi.Premier Lig'in 31. haftası sonunda Arsenal, 74 puanla liderliğini sürdürürken, bir maçı eksik ikinci sıradaki Manchester City ile arasındaki puan farkı 4'e düştü. Manchester United 59, Newcastle United 56, Tottenham 53 puanla ilk 5'te yer alan diğer takımlar oldu.İspanya La Liga’da geçen hafta Girona ile 0-0 berabere kalan lider Barcelona, bu hafta ise Getafedeplasmanından aynı skorla dönerek puan kayıplarına devam etti.Geçen yılın şampiyonu Real Madrid, 72. dakikada Nacho ve 76. dakikada MarcoAsensio'nun golleriyle Cadizdeplasmanından 2-0 galip ayrıldı.Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardım amacıyla hafta içi Beşiktaş ile dostluk maçına çıkan Atletico Madrid ise ağırladığı Almeria'yı 2-1 yendi. Real Sociedad ise Athletic Bilbao deplasmanında 2-0'lık skorla kaybetti.La Liga'nın 29. haftasının ardından 73 puanı bulunan Barcelona'yı, Real Madrid 11, Atletico Madrid 13, Real Sociedad ise 22 puan geriden takip etti.İtalya Serie A’da Zirve yarışını açık ara önde götüren Napoli, konuk ettiği Verona ile golsüz berabere kaldı ve son 3 lig maçından 4 puan çıkarabildi.Lazio, konuk olduğu Spezia'yı 3-0, Roma ise ağırladığı Udinese'yi aynı skorla geçti.İtalya'nın ünlü kulüpleri ise haftayı puan kayıplarıyla tamamladı. Milan, deplasmanda Bologna ile 1-1 berabere kalırken, Inter, ağırladığı Monza'ya; Juventus da konuk olduğu Sassuolo'ya 1-0 yenildi.Serie A'nın 30. haftasını 75 puanla geçen Napoli'yi, 61 puana sahip Lazio, 56 puanı bulunan Roma, 53 puanlı Milan ve 51 puanlı Inter izledi.Almanya Bundesliga’da zirve mücadelesine giren takımlardan son 10 yılın şampiyonu Bayern Münih konuk ettiği Hoffenheim ile 1-1, Borussia Dortmund deplasmanda Stuttgart ile 3-3, Union Berlin ise ağırladığı Bochum ile 1-1 berabere kaldı.Leipzig, konuk ettiği Augsburg'u 3-2 yenerek üst sıralardaki rakipleriyle arasındaki puan farkını azalttı.Bundesliga'nın 28. haftası sonunda 59 puanı bulunan Bayern Münih'i, 57 puanlı Borussia Dortmund, 52 puanlı Union Berlin ve 51 puanlı Leipzig takip etti.Fransa Ligue 1'de lider PSG, konuk ettiği şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Lens'i 31. dakikada KylianMbappe, 37. dakikada Vitinha ve 40. dakikada LionelMessi'nin fileleri havalandırmasıyla 3-1 yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı. Abdul Samed'in 19. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlayan Lens'in tek golünü, 60. dakikada penaltıdan PrzemyslawFrankowski kaydetti.PSG formasıyla 169. lig maçında 139. kez ağları sarsan Fransız yıldız Mbappe, eski takım arkadaşı Uruguaylı EdinsonCavani'yi geride bıraktı ve ligde kulüp tarihinin en golcü oyuncusu konumuna geldi.Olimpik Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'in bir gol attığı maçta konuk ettiği Troyes'i 3-1 mağlup etti. Monaco da ağırladığı Lorient'i aynı skorla yendi.PSG, 31. haftanın ardından 72 puanla liderliğini sürdürdü. Olimpik Marsilya 64, Lens 63, Monaco ise 61 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı