Portekiz, farkla çeyrek finalde

Portekiz, FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde İsviçre'yi 6-1 yenerek çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu.

2022 Dünya Kupası’nda son 16 turu tamamlandı. Portekiz ile İsviçre, Lusail Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos yönetti.

Portekiz ile İsviçre, Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya geldi.

Ramos 17. dakikada Portekiz'i 1-0 öne geçirdi. 33. dakikada Pepe farkı 2'ye çıkardı. 51. dakikada Ramos kendisini ikinci takımının üçüncü golünü filelerle buluşturdu. Portekiz'de Guerreiro 55. dakikada skoru 4-0'a getirdi. İsviçre, 58. dakikada Akanji ile farkı üçe indirdi. 4-1. Portekiz'de Ramos 67. dakikada hattrick yaparak skoru 5-1'e getirdi. 90+2. dakikada Portekiz'de Leao skoru belirleyen isim oldu. 6-1.

