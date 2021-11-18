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Pogba, kırmızı şeytanlardan ayrılabilir

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Paul Pogba, Manchester United'dan ayrılabilir. Fransız yıldızın menajeri Mina Raiola da, devre arasında olası bir transferin sinyalini verdi

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Pogba, kırmızı şeytanlardan ayrılabilir
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Manchester United ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Paul Pogba'nın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.
Ada basını, İngiliz ekibiyle henüz sözleşme yenilemeyen Fransız yıldızın, eski kulübü Juventus'a döneceği iddialarını sık sık gündeme getiriyor.
Fransız oyuncunun menajeriMinoRaiola, Pogba hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.
İtalyan menajer, ''Nedenini bilmiyoruz ama İngiltere'de herkes Pogba'yı konuşuyor. Özellikle bazı eski United oyuncuları, Pogba ve benim hakkımda açıklama yapmazlarsa konuşacak bir şeyleri olmayacak." dedi.
MinoRaiola, Pogba'nın transferi konusunda ise kapıyı açık bıraktı; "Şu an bunları konuşmanın bir önemi yok. Kimsenin hayal kurmasını engelleyemem ama Aralık ayı hayal kurma ayıdır. Bakalım neler olacak." ifadesini kullandı.
2016 yılında 105 milyon avroya Juventus'dan Manchester United'a transfer olan Pogba, bu sezon 9 lig maçında 7 gol pası verdi. 
 
 

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Etiketler; #Pogba #Manchester United
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