banner913
banner932
Geçitkale Polis Karakolu'nun telefon hattı arızalı...
Geçitkale Polis Karakolu'nun telefon hattı arızalı...
14 0
YDÜ’den yapay zekada dev adım
YDÜ’den yapay zekada dev adım
21 0
 
“Artık yeter demeliyiz”
“Artık yeter demeliyiz”
14 0
YDÜ, “Profesör Dux” isimli yapay zeka eğitmeni tanıttı
YDÜ, “Profesör Dux” isimli yapay zeka eğitmeni tanıttı
68 0
Kıb-Tek Müdürü Aydın: “Bugün planlı bir kesinti öngörmüyoruz”
Kıb-Tek Müdürü Aydın: “Bugün planlı bir kesinti öngörmüyoruz”
20 0
Dönüşümlü elektrik kesintileri devam edecek
Dönüşümlü elektrik kesintileri devam edecek
56 0
Daima Kalbimizde Olacak
Daima Kalbimizde Olacak
31 0
banner964

Pep Guardiola tarihe geçti

banner476

Pep Guardiola kupaya doymuyor. Manchester City'nin Sevilla'yı yenerek Süper Kupa'yı kazanması Katalan çalıştırıcıya çifte mutluluk yaşattı. 52 yaşındaki antrenör, 3 farklı takımda bu kupayı kaldıran ilk teknik direktör olarak tarihe geçti

banner825
Pep Guardiola tarihe geçti
banner971

Pep Guardiola, kariyerine yeni bir başarı halkası ekledi. Deneyimli teknik adamın çalıştırdığı Manchester City, Şampiyonlar Ligi Kupası'nın ardından, Süper Kupayı da müzesine götürdü.

Normal süresi 1-1 sona eren maçta, Sevilla'yı penaltılarla 5-4 mağlup eden İngiliz ekibi, zafere ulaştı. Böylece Katalan çalıştırıcı 3 farklı takımda Süper Kupa kazanan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

Guardiola daha önce Barcelona'da iki, Bayern Münih'de ise bir kez bu sevinci yaşamıştı. 52 yaşındaki teknik adam ayrıca bu başarısıyla Carlo Ancelotti'nin rekoruna da ortak oldu.

Manchester City'de geçen sezonu 3 kupa ile kapatan Pep Guardiola'nın kariyerindeki toplam kupa sayısı 36'ya yükseldi.

Etiketler; #Guardiola #MANCHESTER CİTY #Şampiyonlar Ligi #kupa #Barcelona #Bayern Munih
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.