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Paul Pogba, Juventus yolunda

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Paul Pogba, Juventus yolunda

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'la sözleşmesi sona eren Paul Pogba'nın yeni sezonda hangi takımın formasını terleteceği merak konusu... Fransız yıldızın adı, eski takımı Juventus ile anılıyor.

İngiliz The Guardian gazetesi, Pogba ile Juventus ilişkisini gündeme taşıdı. Haberde, Torino ekibinin Fransız orta saha ile sözlü anlaşmaya vardığı öne sürüldü; ilerleyen günlerde resmi açıklamanın yapılabileceği ifade edildi.

Ayrıca, Pogba'nın maaşında indirime gitmeyi kabul ettiği ve yıllık 8 milyon avroya razı olduğu belirtildi. 29 yaşındaki futbolcunun, Juventus'la 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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