"Panzerler" mazisini arıyor

Gelecek yıl Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapmaya hazırlanan Almanya, milli takım düzeyinde yaşadığı sıkıntılarla zor bir dönemden geçiyor

2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra tarihinin en büyük düşüşlerinden birini yaşayan "Panzerler"de, fatura teknik direktör HansiFlick'e kesilse de milli takımın şampiyonaya kadar toparlanıp toparlanamayacağı Alman futbolseverler için soru işareti olmaya devam ediyor.Ev sahipliği yaptığı 2006 Dünya Kupası öncesinde, bu denli olmasa da eleştirilerin hedefinde yer alan Almanya, turnuvada yarı finale kadar çıkarak evinde sportif bir başarısızlığın önüne geçmişti.Brezilya'da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda "Panzer" lakabının hakkını veren bir performansla kupaya uzanan ve formasına dördüncü yıldızı ekleyen Almanya, sonraki yıllarda büyük bir çöküş yaşadı.Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası'na büyük umutlarla giden Almanya, gruptaki üç maçta sadece bir galibiyet alınca evine dönmek zorunda kaldı.15 yıllık JoachimLöw döneminin kapanmasının ardından Bayern Münih'teki başarılarını referans alarak takımı HansiFlick'e emanet eden Almanya Futbol Federasyonu, Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda da aynı şoku yaşamaktan kurtulamadı.Turnuvaya Japonya mağlubiyetiyle başlayan "Panzerler", İspanya ile de berabere kalınca averajla üçüncü sırada yer aldı ve son 16 turunu yine göremedi.2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final oynayan Almanya, Löw'ün son turnuvası olan 2020'de de son 16 turunda İngiltere'ye elendi.EURO 2024'ün başlamasına bir yıldan az bir süre kala Almanya Milli Takımı'nın yeni dip seviyelerini test etmesi HansiFlick'in koltuğuna mal oldu.Haziran ayındaki Polonya ve Kolombiya mağlubiyetlerinin ardından "Eylül ayında her şeyin farklı olacağı" sözünü veren 58 yaşındaki Alman teknik adam, Japonya karşısında da 4-1'lik mağlubiyete engel olamayınca "Panzerler" 38 yıl sonra ilk kez üst üste üç maçtan da yenilgiyle ayrıldı.Almanya Futbol Federasyonu, bu serinin ardından tarihinde ilk kez milli takım teknik direktörünü görevden aldı.Almanya, Flick döneminde çıktığı son 23 özel ve resmi maçın sadece 5'inde sahadan galibiyetle ayrılabildi.