Ozan Tufan yeniden Ada yolunda

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçeli Milli futbolcu Ozan Tufan'ın transferi için sarı-lacivertli kulüp ile büyük oranda anlaştı.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını kiralık olarak Watford'da geçiren Milli futbolcu, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile görüşüyor.

İngiliz kulübü, Fenerbahçe ile oyuncunun bonservisiyle transferi hakkında büyük oranda anlaştı.

Konyaspor ve Antalyaspor'un da transfer gündeminde bulunan Ozan Tufan, Hull City transferinde bir pürüz çıkması halinde bu kulüpler ile yapılacak takasta kullanılacak.

Ozan Tufan, bu sezon tüm resmi müsabakalarda 18 kez sahne alırken gol veya asist üretemedi.



