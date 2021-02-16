Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un formasını giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, bir İngiliz takımıyla Devler Ligi'nde maça çıkan ilk Türk oyuncu oldu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesinde Alman ekibi Leipzig ile karşılaşan Liverpool'da Ozan Kabak tarihe geçti.

Zorlu mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Ozan Kabak bir ilke imza attı.

Opta verilerine göre, Ozan Kabak bir İngiliz takımının formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde maça çıkan ilk Türk oyuncu olurken; İngiliz kulüpleriyle bu turnuvada boy gösteren 76. farklı ülke vatandaşı olarak kayıtlardaki yerini aldı.

