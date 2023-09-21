Onana kulübeye, Altay 11'e

Manchester United'da sular durulmuyor. Sakatlar, kadro dışı kalanlar ve şimdi de gündem Andre Onana'nın performansı. Taraftarlar kalede Altay Bayındır'ı görmek istiyor

Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında deplasmandaBayern Münih'e 4-3 mağlup oldu.

İngiliz ekibinden sezon başından bu yana bir türlü sular durulmuyor. Şimdi de gündemde Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın performansı.

Bayern Münih maçında yediği hatalı golle tepkilerin odağına yerleşen 27 yaşındaki kaleci maç sonu açıklamasında ''Manchester'daki başlangıcım pek iyi olmadı. İstediğim gibi başlayamadım ve bugün oynadığım en kötü maçtı. Bugün kazanamadıysak bu benim yüzümdendi. Takım, yaptığım hata yüzünden mağlup oldu.'' ifadelerini kullandı.

Ada basını ve Manchester United taraftarı artık kalede Onana'nın yerine Altay Bayındır'ın oynaması gerektiği görüşünde birleşiyor.

İngiliz ekibinin ligde oynacağıBurnley maçında kalede Altay Bayındır'ın olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Andre Onana, bu sezon kalesine gelen 12 şuttan 9'unda gol yedi.



