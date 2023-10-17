Nicolo Fagioli'ye 7 ay men cezası

SkyItalia'nın haberine göre NicoloFagioli, hakkında açılan bahis soruşturması nedeniyle futboldan 7 ay men edildi

İtalya'da Torino Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü futbolda yasa dışı bahis soruşturmasının yankıları devam ederken NicoloFagioli'ye 7 ay futboldan men cezası verildiği iddia edildi.

SkyItalia'nın haberine göre NicoloFagioli, hakkında açılan bahis soruşturması nedeniyle futboldan 7 ay men edildi.

Ülkede gündemi sarsan futbolda yasa dışı bahis skandalında adı geçen ve soruşturulan ilk isim olan JuventusluNicolaFagioli ise yargıyla anlaşma yoluna giderek bahis oynadığını kabul etmişti.

Corrieredella Sera gazetesinin haberine göre 22 yaşındaki Fagioli, savcılığa verdiği ifadesinde, yasa dışı bazı sitelerde bahis oynadığını ifade etmişti.

Juventus'ta forma giyen NicolaFagioli ile başlayan NicolaZaniolo ve SandroTonali'nin de dahil edildiği yasa dışı bahis skandalında bir futbolcunun adı daha gündeme gelmişti.

İtalya'da futbol maçları üzerine bahis oynadığı tespit edilen bir oyuncu, üç yıl men cezası alabiliyor.

