banner583
Astroloji ile burçlara inananlar narsist ve daha az zeki
Astroloji ile burçlara inananlar narsist ve daha az zeki
6 0
“Orman alanı mı yoksa çöplük alanı mı anlamadık”
“Orman alanı mı yoksa çöplük alanı mı anlamadık”
20 0
 
Nisa’dan ilk tepki
Nisa’dan ilk tepki
648 0
Cimnast Ligde başarılı temsiliyet
Cimnast Ligde başarılı temsiliyet
17 0
Denkay Başel Parkı açıldı
Denkay Başel Parkı açıldı
48 0
“Bu çile ne zaman bitecek?”
“Bu çile ne zaman bitecek?”
130 0
Görkemli salonda mest eden konser
Görkemli salonda mest eden konser
45 0
banner661
banner726

Napoli, Maradona'yı unutmadı

banner476

Dünyaca ünlü efsane futbolcu Diego Armando Maradona, ölümünün birinci yıl dönümünde futboluyla önemli başarılara imza attığı İtalya'nın Napoli kentinde de farklı etkinliklerle anıldı

banner714
Napoli, Maradona'yı unutmadı
banner721
Arjantinli Maradona'nın ölümünün birinci yıl dönümünde, efsaneleştiği Napoli kentindeki kendi adını taşıyan stadın önüne Napoli Belediyesi tarafından bir heykeli dikildi.
HeykeltraşDomenicoSepe tarafından bronzdan yapılan ünlü futbolcuyu 10 numaralı Napoli formasıyla koşarken tasvir eden heykel, bu sabah stadın girişindeki geçici yerine yerleştirildi.
Heykelin açılışına Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis, kulübün eski başkanı CorradoFerlaino, Maradona'nın eski takım arkadaşları ile Arjantin'den gelen Boca Juniors taraftarları ve Napoli taraftarları katıldı.
Sağanağa rağmen heykelin açılışına ilgi gösteren taraftarlar, sık sık Maradona için tezahüratta bulundu.
Napoli kentindeki anmalara ve babasının heykelinin açılışına katılan oğlu Diego Jr. Maradona da bugün gördüğü bu manzaranın kendisini gururlandırdığını belirterek, "Bugün çok üzgünüm ama her şekilde bunu saklamaya çalışıyorum çünkü bu büyüleyici sevgiyi görmek çok güzel. Acımın üstesinden gelmeye yardımcı oldu. Boca (Juniors) ve River (Plate) taraftarlarını babamın cenazesinde bir arada görmüştüm. Harika bir şeydi. Sadece o böyle bir şeyi sağlayabilirdi." diye konuştu.
Bu arada, Napoli Başkanı De Laurentiis ve oğlu Eduardo ayrıca Napoli'nin İspanyol Mahallesi'nde Maradona'nın duvar resminin olduğu "Murales" olarak anılan yere gelerek çiçekler bıraktı ve efsane futbolcuyu andı.
Maradona, 1984-1991 sezonları arasında formasını giydiği Napoli'nin 2 Serie A şampiyonluğu, 1 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası zaferi yaşamasında büyük rol oynamıştı.
Öte yandan, Napoli takımının, Serie A'nın 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü Lazio'yu konuk edeceği maç öncesinde taraftarlarıyla Maradona'yı anmaya yönelik özel bir program yapacağı belirtildi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.