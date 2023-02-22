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Napoli, Almanya'da avantajı kaptı

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Napoli, Almanya'da avantajı kaptı
Devler Ligi'nde Son 16 Turu ilk karşılaşmasında İtalyan ekibi Napoli, Alman takımı Eintracht Frankfurt'a konuk oldu.
İtalyan devi, 36. dakikada Kvaratskheila ile penaltı atışından yararlanamadı.
40. dakikada sahneye Victor Osimhen çıktı. Napoli, Nijeryalı yıldız Osimhen'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
Alman ekibinde, 58'de Kolo Muani direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İtalyan temsilcisi, 65'te Lorenzo ile farkı ikiye çıkardı: 0-2.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Napoli, deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 2-0'lık skorla devirdi ve tur için büyük avantaj elde etti.
 
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