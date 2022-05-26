Mourinho tarihe geçti

Roma'nın dünyaca ünlü teknik direktörü JoseMourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kupaya uzanan ilk çalıştırıcı oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Roma, Feyenoord'u 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu. İtalyan ekibi ilk kez düzenlenen bu turnuvanın ilk şampiyonu olarak tarihe geçerken kupa koleksiyonuna Konferans Ligi'ni de ekleyen Portekizli teknik direktör JoseMourinho ise futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Mourinho UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kupaya uzanan ilk çalıştırıcı oldu.

Kariyerinde daha önce Inter ve Porto ile Şampiyonlar Ligi, Porto ile UEFA Kupası, Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi kupaları kazanan Portekizli çalıştırıcı, Roma ile UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasını kazandı. Böylece Mourinho, Avrupa^da kulüp düzeyinde uluslararası turnuvaların hepsini kazanan ilk teknik direktör oldu.

