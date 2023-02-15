Milan bir adım öne geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği İngiliz ekibi Tottenham'ı 1-0 yenen İtalyan temsilcisi Milan, rövanş öncesi avantaj elde etti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçında Milan, Tottenham Hotspur'u ağırladı.

Milano kentindeki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakadan ev sahibi ekip, Brahim Diaz'ın 7. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Milan, Londra'da oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı 8 Mart Çarşamba günü oynanacak.

Deprem felaketinde hayatını kaybedenler unutulmadı

Bu arada mücadele öncesinde iki takım oyuncuları ülkemizde ve Suriye'deki deprem felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Maçta Türkçe ve Arapça "Yanınızdayız" pankartı da açıldı.