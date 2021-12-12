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Milan, 1 puanı uzatmada kurtardı

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Milan, 1 puanı uzatmada kurtardı
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Milan, Serie A'nın 17. haftasında deplasmanda Udinese ile karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip maçın 17. dakikasında takımın Portekizli forveti Beto ile öne geçti ve devreye de bu skorla gidildi.
İkinci yarıda uzun süre rakip sahada etkili futbol oynayan Milan, aradığı golü 90+2'de Zlatan Ibrahimovic ile buldu.
Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmadı ve Dacia Arena'da oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.
Udinese'de oyuna 70. dakikada dahil olan Isaac Success, 90+5'te gördüğü kırmızı kartla takımını bir kişi eksik bıraktı.
Ev sahibi ekipte müsabakaya ilk 11'de başlayan Tolgay Arslan, 70 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından puanını 17'ye yükselten Udinese, 17. haftayı 15. sırada tamamladı.
39 puan ve maç fazlasıyla ligin zirvesinde yer alan Milan ise Udinese deplasmanında aldığı beraberlikle şampiyonluk yarışında 2 önemli puan kaybetti.
 
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