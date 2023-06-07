banner913
banner932
Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda Rum sporcudan hükümetine veryansın
Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda Rum sporcudan hükümetine veryansın
47 0
Yedek subay aday adaylarının son yoklama tarihi 20 Haziran
Yedek subay aday adaylarının son yoklama tarihi 20 Haziran
10 0
 
“Polis Halk Koşusu” İçin kayıtlar devam ediyor
“Polis Halk Koşusu” İçin kayıtlar devam ediyor
11 0
Yeni asgari ücrette hayat pahalılığı dikkate alınacak
Yeni asgari ücrette hayat pahalılığı dikkate alınacak
14 0
19. Kıbrıs Tiyatro Festivali perdelerini açtı
19. Kıbrıs Tiyatro Festivali perdelerini açtı
22 0
Çocuklar bayram etti
Çocuklar bayram etti
15 0
Yamaçparaşütünde KKTC ekibinden çifte birincilik
Yamaçparaşütünde KKTC ekibinden çifte birincilik
15 0
banner915

Messi yeni adresini açıkladı

banner476

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrılan Arjantinli Lionel Messi, kariyerini ABD Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami'de sürdüreceğini açıkladı

banner825
Messi yeni adresini açıkladı
banner931

İspanyol basınına konuşan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, "Inter Miami'ye katılacağım. Barcelona'ya dönmeyi gerçekten çok istiyordum, böyle bir hayalim vardı. Ancak iki yıl önce yaşananlardan sonra, geleceğimi başkasının ellerine bırakmak ve aynı duruma düşmek istemedim. Kendimi ve ailemi düşünerek kararımı vermek istedim." ifadelerini kullandı.

La Liga'nın Barcelona'ya transferine yeşil ışık yaktığına dair haberler duyduğunu belirten Messi, "Yine de çok fazla şey eksikti. Oyuncu satmalarından ya da maaşları düşürmelerinden sorumlu olmak istemedim. Yorulmuştum." şeklinde görüş belirtti.

Kararında maddi endişelerin etkili olmadığını savunan Messi, "Mesele hiçbir zaman para olmadı. Öyle olsaydı Suudi Arabistan'a ya da başka bir yere giderdim." dedi.

Inter Miami takımı da sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımıyla Messi'nin transferini duyurdu.

banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.