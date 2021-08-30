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Messi, PSG ile ilk maçına çıktı

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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), deplasmandaReims'i 2-0 mağlup etti. LionelMessi, Reims maçında PSG formasıyla ilk kez sahada görev aldı

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Messi, PSG ile ilk maçına çıktı

Ligde dördüncü haftanın son karşılaşmasında PSG, Reims'e konuk oldu.
Başkent ekibinin gollerini 15. ve 63. dakikalarda KylianMbappe attı.
Geçen hafta kadroya dahil edilmeyen Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, bu maça ilk 11'de başlarken, başkent ekibinin yeni transferi LionelMessiReims karşısında PSG formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Messi'nin 66. dakikada oyuna girmesiyle PSG'li taraftarlar coşkulu şekilde tezahüratlarda bulundu.
Son günlerde Real Madrid'e transfer iddialarıyla gündeme gelen KylianMbappe, 90 dakika sahada kaldı.
Mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılan PSG, puanını 12'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Reims ise 3 puanla 15. sıraya geriledi.
 
 

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Etiketler; #Messi #PSG #Fransa
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