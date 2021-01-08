Messi'nin yeni durağı PSG mi olacak?

Sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan LionelMessi'nin sonraki durağı Fransa mı olacak? Eski takım arkadaşı Neymar'ın, Arjantinli yıldızı Paris Saint-Germain'e transfer olması için ikna ettiği iddia edildi

Barcelona ile sözleşmesi bu yaz bitecek olan LionelMessi'nin sezon sonu ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu durum, her gün Arjantinli yıldız ile ilgili yeni iddiaların ortaya atılmasına yol açıyor.

Oyuncuyla ilgili son iddia ise Güney Amerika'dan geldi. Brezilyalı gazeteci ThiagoAsmar, Messi'nin sonraki durağının Fransa olacağını ileri sürdü.

Asmar'ın haberine göre, Guardiola ile yeniden çalışmak için Manchester City ile anlaşması beklenen deneyimli futbolcu kararını değiştirdi.

Messi'nin artık Paris Saint-Germain'de (PSG) oynamaya daha sıcak bakmaya başladığı iddia edildi. Messi'nin karar değiştirmesinde eski takım arkadaşı Neymar'ın etkili olduğu bildirildi.

Fransız basınında da bu iddiaları destekleyen haberler yer aldı.

Özellikle Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü MauricioPochettino'nun bu transferi çok istediği ve vatandaşı Messi'yi ikna etmek için bizzat devreye girdiği öne sürüldü.

