banner583
banner590
Lefkoşalı cimnastikçiler gelişiyor
Lefkoşalı cimnastikçiler gelişiyor
10 0
GG hentbol faaliyetlerini durdurdu
GG hentbol faaliyetlerini durdurdu
32 0
 
Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün
Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün
36 0
Alkollü sürücü önünde duran araca çaptı
Alkollü sürücü önünde duran araca çaptı
253 0
Yılbaşı gecesi gelenek değişmedi
Yılbaşı gecesi gelenek değişmedi
31 0
Hentbol U18’lerde play-off eşleşmeleri belirlendi
Hentbol U18’lerde play-off eşleşmeleri belirlendi
21 0
Zirvenin yeni sahibi Beşiktaş
Zirvenin yeni sahibi Beşiktaş
22 0
banner529
banner570

Messi'nin yeni durağı PSG mi olacak?

banner476

Sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan LionelMessi'nin sonraki durağı Fransa mı olacak? Eski takım arkadaşı Neymar'ın, Arjantinli yıldızı Paris Saint-Germain'e transfer olması için ikna ettiği iddia edildi

Messi'nin yeni durağı PSG mi olacak?

Barcelona ile sözleşmesi bu yaz bitecek olan LionelMessi'nin sezon sonu ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Bu durum, her gün Arjantinli yıldız ile ilgili yeni iddiaların ortaya atılmasına yol açıyor.
Oyuncuyla ilgili son iddia ise Güney Amerika'dan geldi. Brezilyalı gazeteci ThiagoAsmar, Messi'nin sonraki durağının Fransa olacağını ileri sürdü.
Asmar'ın haberine göre, Guardiola ile yeniden çalışmak için Manchester City ile anlaşması beklenen deneyimli futbolcu kararını değiştirdi.
Messi'nin artık Paris Saint-Germain'de (PSG) oynamaya daha sıcak bakmaya başladığı iddia edildi. Messi'nin karar değiştirmesinde eski takım arkadaşı Neymar'ın etkili olduğu bildirildi.
Fransız basınında da bu iddiaları destekleyen haberler yer aldı.
Özellikle Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü MauricioPochettino'nun bu transferi çok istediği ve vatandaşı Messi'yi ikna etmek için bizzat devreye girdiği öne sürüldü.
 

banner342
Etiketler; #Messi #PSG
banner593
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.