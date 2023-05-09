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Messi için Al Hilal iddiası

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Agence France-Presse'in (AFP) son dakika haberine göre Arjantinli yıldız LionelMessi, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal ile anlaşmaya vardı

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Messi için Al Hilal iddiası
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Arjantinli yıldız LionelMessi'ninPSG'deki geleceği belirsizliğini korurken Agence France-Presse'ten ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Haberde 35 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal ile anlaşmaya vardığı iddia edilirken bunun dev bir anlaşma olduğuna yer verildi.
Messi geçtiğimiz hafta izinsiz olarak Suudi Arabistan'a gittiği için 2 hafta kadro dışı bırakılma cezası almıştı. Arjantinli futbolcu bu olaydan sonra sosyal medya hesabı üzerinden takım arkadaşlarından özür dilemişti.
Bu sezon 28 maçta 15 gol atıp, 15 de asist yapan Messi'nin PSG ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor.
 
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