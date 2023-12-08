Melo ile oğlu Davi aynı formayı terletecek

Bir dönem Galatasaray'da oynayan Felipe Melo, farklı bir rekabet yaşayacak.
Fluminense formasını terleten tecrübeli futbolcu, oğlu Davi ile aynı takımda ter dökecek.
Brezilya ekibi, Melo'nun 18 yaşındaki oğlu ile 2025 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı.
Takımıyla Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunan deneyimli orta saha, şans bulmaları halinde Davi ile forma rekabetine girecek
2011 - 2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen Felipe Melo, Türkiye'de başarılı bir dönem geçirmişti.
Sarı kırmızılı formayla 3 kez lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı futbolcu 154 maçta 18 gollük performans sergiledi.
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