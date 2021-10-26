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Maradona, özel bir karşılaşma ile anılacak

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Futbol efsanesi Maradona, vefatının birinci yılında özel bir karşılaşma ile anılacak. İspanyol ekibi Barcelona ve Arjantin takımlarından Boca Juniors, Maradona'nın anısına maç yapacak

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Maradona, özel bir karşılaşma ile anılacak
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Diego Armando Maradona, sağlık sorunlarıyla pençeleştiği zorlu bir dönemin ardından 25 Kasım 2020'de kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
Maradona'nın top koşturduğu ve kupalar kazandığı iki kulüp, Barcelona ile Boca Juniors, efsaneyi bir futbol karşılaşması ile anacak.
İki takım 14 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da "Maradona Kupası" için mücadele edecek.
 
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