ManU son 16 biletini kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Villarreal'i deplasmanda 2-0 mağlup eden Manchester United son maçlar öncesinde son 16 turuna çıkmayı garantiledi.
Devler Ligi'nin 5. haftasında Villarreal ile Manchester United karşı karşıya geldi.
El Madrigal'de oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarının 78. dakikasında Ronaldo takımını 1-0 öne geçirdi. 90. dakikada ise Jadon Sancho farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.
Bu sonuçla rakibini 2-0 yenen 10 puanlı Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya adını yazdırdı. Sahadan mağlubiyetle ayrılan İspanyol ekibi ise 7 puanda kaldı.
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