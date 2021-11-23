banner583
Kamyon kasasından düşen boya tenekeleri tehlike saçtı
Kamyon kasasından düşen boya tenekeleri tehlike saçtı
42 0
Tarihi postane ilgi bekliyor
Tarihi postane ilgi bekliyor
9 0
 
Garavolliciler iş başında
Garavolliciler iş başında
77 0
38 0
MTG’den renktaşına darbe
MTG’den renktaşına darbe
31 0
2022 Hyundai Creta, adeta küçük bir Tucson
2022 Hyundai Creta, adeta küçük bir Tucson
44 0
Ada genelinde 5G anlaşması
Ada genelinde 5G anlaşması
53 0
banner661
banner726

ManU son 16 biletini kaptı

banner476

banner714
ManU son 16 biletini kaptı
banner721
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Villarreal'i deplasmanda 2-0 mağlup eden Manchester United son maçlar öncesinde son 16 turuna çıkmayı garantiledi.
Devler Ligi'nin 5. haftasında Villarreal ile Manchester United karşı karşıya geldi. 
El Madrigal'de oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarının 78. dakikasında Ronaldo takımını 1-0 öne geçirdi. 90. dakikada ise Jadon Sancho farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 
Bu sonuçla rakibini 2-0 yenen 10 puanlı Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya adını yazdırdı. Sahadan mağlubiyetle ayrılan İspanyol ekibi ise 7 puanda kaldı.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.