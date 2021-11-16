Mancini: Kimse favori olduğumuzu unutmasın

İtalya Milli Takımı teknik direktörü RobertoMancini içinde bulundukları konumu, '' Ortada utanılacak bir durum yok. Önemli olan Dünya Kupası'na katılmak. Kimse hala turnuvanın doğal favorisi olduğumuzu unutmasın." sözleriyle özetledi

İtalyanlar, Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı kazanamamasına rağmen iddialı.

Kuzey İrlanda ile berabere kalarak C Grubu'nu İsviçre'nin gerisinde ikinci tamamlayan gök mavililer, play-off turuna kalmayı dert etmiyor.

Teknik Direktör RobertoMancini içinde bulundukları durumu, "Ortada utanılacak bir durum yok. Önemli olan Dünya Kupası'na katılmak. Oraya nasıl gittiğiniz önemli değil." sözleriyle özetledi.

"Kimse hala turnuvanın doğal favorisi olduğumuzu unutmasın" da diyen deneyimli çalıştırıcı, "Şu anda söylenecek çok şey yok. Mart ayında play-off maçlarımız var ve elimizden gelenin en iyisini yaparak finallerde olacağız'' şeklinde konuştu.

Son karşılaşmada Kuzey İrlanda'nın katı savunmasını aşamadıklarını belirten Mancini, ''Aslında bu maça kalmadan gruptan çıkmayı garantileyebilirdik. Berabere kaldığımız iki İsviçre maçında penaltı kaçırdık. Bu da kazanma şansımızın yüksek olduğunu gösteriyor'' ifadesini kullandı.

Dört ay önce Avrupa şampiyonu olan İtalya, 2022 Katar'a katılma hakkı kazanamazsa, tarihte ilk kez üst üste iki defa Dünya Kupası'nda mücadele edemeyecek.

