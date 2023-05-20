Manchester United, Devler Lig için şansını artırdı

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında deplasmanda Bournemouth'u 1-0 mağlup eden Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için şansını artırdı. Liverpool ise Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de oynanan 37. hafta maçlarında Manchester United deplasmanda kazanırken, Liverpool sahasında berabere kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eden takımlardan Manchester United, deplasmanda Bournemouth'a konuk oldu. Manchester ekibi, 9. dakikada Casemiro'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sahasında Aston Villa'yı ağırlayan Liverpool, 27. dakikada Jacob Ramsey'in golüyle geriye düştüğü mücadelede, 89. dakikada Roberto Firmino ile beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Ligde 4. sırada yer alan Manchester United, puanını 69'a çıkarırken, 5. sıradaki Liverpool 66 puana yükseldi. Premier Lig'de günün oynanan diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle: Tottenham-Brentford: 1-3 Wolverhampton-Everton: 1-1 Fulham-Crystal Palace: 2-2