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Manchester United 3 puanı 2 golle aldı

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İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester United, Leeds United'ı 2-0 mağlup etti

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Manchester United 3 puanı 2 golle aldı
Haftaya 3. sırada başlayan Manchester United, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Leeds United'a konuk oldu.
Manchester United, Rashford'ın 80 ve Garnacho'nun 85. dakikada attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.
Bu sonuçla Manchester United puanını 46'ya çıkardı. 9 maçtır kazanamayan Leeds United ise 19 puanda kaldı.
 
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