Londra derbisi Arsenal’in

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, sahasında Chelsea'yi 3-1 yendi. Ligde 4 hafta sonra kazanarak puanını 78 yapan Arsenal, iki maç eksiği bulunan Manchester City'nin iki puan önünde liderliğe yerleşti

Premier Lig'in 34. haftasında oynanan Londra derbisinde Arsenal, Emirates Stadı'nda Chelsea'yi ağırladı.

Ev sahibi ekip, Martin Odegaard'ın 18 ve 31, GabrielJesus'un 34. dakikada attığı gollerle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Chelsea'nin golünü 65. dakikada NoniMadueke kaydetti.

Ligde 4 hafta sonra kazanarak puanını 78 yapan Arsenal, iki maç eksiği bulunan Manchester City'nin iki puan önünde liderliğe yerleşti. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Chelsea ise 39 puanla 12. sırada yer aldı.



