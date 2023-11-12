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Liverpool , zirveye ortak oldu

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İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool konuk ettiği Brentford'ı 3-0 mağlup etti

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Liverpool , zirveye ortak oldu
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İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool sahasında Brentford'ı 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Ev sahibi ekibin galibiyeti getiren gollerini 39 ve 62. dakikada Mohamed Salah ve 74. dakikada Diogo Jota kaydetti.
Puanını 27'ye yükselten Liverpool Manchester City ile zirveyi paylaştı.
Brentford 16 puanda kaldı.
 
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