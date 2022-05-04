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Liverpool, ilk finalist

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Liverpool, 2-0 geri düştüğü müsabakada Villarreal'i 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi

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Liverpool, ilk finalist

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti Liverpool oldu.

Kırmızılar, 2-0 kazandıkları ilk maçın rövanşında Villarreal'e konuk oldular.

Mücadeleye iyi başlayan Villarreal, henüz 3. dakikada Dia'nın golüyle skorda üstünlüğü yakaladı.

Dakikalar 41'i gösterirken Coquelin'in kaydettiği gol, sarı denizaltıları soyunma odasına 2-0 üstün taşıdı.

Liverpool kabustan 62. dakikada uyandı. Salah'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Fabinho, sert bir vuruşla farkı bire indirdi.

Bu golden 5 dakika sonra Luis Diaz, Alexander-Arnold'ın ortasında durumu 2-2'ye getirdi.

Maçın 74. dakikasında yakalanan kontratakta kaleci dahil herkesi çalımlayan Mane, takımını 3-2'lik üstünlüğe taşıdı.

85. dakikada ev sahibinde Capoue, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Liverpool, mücadeleyi 3-2 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti oldu.

Klopp'un öğrencileri, finalde Real Madrid-Manchester City eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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