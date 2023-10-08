Liverpool, Brighton'a takıldı

İngiltere Premier Ligin 8. haftasında Liverpool'ın golleri 40. ve 45+1. (penaltıdan) dakikalarda Muhammed Salah'dan geldi. Brighton'ın gollerini ise 20. dakikada Simon Adingra ve 78. dakikada Lewis Dunk kaydetti.
Bu sonuçla Liverpool puanını 17'ye, Brighton ise 16'ya yükseltti.
Günün diğer maçlarında, Newcastle United deplasmanda West Ham United ile 2-2, Wolverhampton ise konuk ettiği Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı.
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