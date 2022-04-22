Liglerde şampiyonluk haftası olabilir

Spor Toto Süper Lig de dahil olmak üzere dünyanın önemli bazı liglerinde bu hafta şampiyonlar netleşebilir

Dünya liglerinde şampiyonlar belli oluyor.

Hala çekişmesi süren Serie A ve Premier Lig gibi istisnai ligler dışında, pek çok ülkede zirve yarışı şekillenmeye başladı.

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Adana Demirspor deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Rize deplasmanında alacağı sonuca da bağlı olarak şampiyonluğunu ilan edebilir.

Fenerbahçe'nin berabere kalması halinde üç puan, mağlup olması halinde ise bir puan, Trabzonspor'un Adana'da şampiyonluğunu ilan etmesi için yeterli olacak.

BAYERN MÜNİH DERBİDE MUTLU SON PEŞİNDE

Hafta sonunda yaşanacak 'der Klassiker' heyecanı, bir şampiyonluk maçı niteliği taşıyor.

72 puanlı Bayern Münih, sahasında konuk ettiği 63 puanlı Borussia Dortmund'u devirmesi halinde, Bundesliga'nın bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Bayern, bu başarıyı sergilemesi halinde ligde arka arkaya 10. kez mutlu sona ulaşacak.

PSG İÇİN BİR PUAN YETERLİ

Yaz döneminde flaş transferlerle dünyayı sarsan ancak Devler Ligi'nde umduğunu bulamayan Paris Saint Germain, teselliyi Ligue 1'de arıyor.

Bitime beş hafta kala Marsilya'nın 15 puan önünde bulunan Fransız devi, hafta sonunda sahasında Lens karşısında bir puan alması halinde şampiyonluğu ilan edecek.

Geçtiğimiz yıl bu apoleti Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'e kaptıran PSG, taraftarı önünde tur atmayı hedefliyor.

PORTO İÇİN ZAFER HAFTASI OLABİLİR

Portekiz Ligi'nde namağlup liderliğini sürdüren Porto, geçtiğimiz yıl Sporting'e kaptırdığı 'şampiyon' unvanını geri almaya çok yakın.

Son dört haftaya rakibinin 9 puan önünde giren Conceiçao ve ekibi, Bragadeplasmanında kazanması halinde, Sporting'in her türlü puan kaybında şampiyonluğunu kesinleştirecek.

Porto'nun berabere kalması halinde, yarışın sona ermesi için Sporting'inBoavistadeplasmanından puansız dönmesi gerekecek.

REAL MADRİD GELECEK HAFTAYI BEKLİYOR

Sevilladeplasmanındaki tarihi geri dönüşüyle kapıyı ardına kadar aralayan Real Madrid, şampiyonluk için gün sayıyor.

İspanyol devi, gelecek hafta sonu oynanacak Espanyol müsabakasını kazanması halinde, bir maçı eksik Barcelona'nın herhangi bir puan kaybını bekleyecek.

Geçen yıl şampiyonluğu Atletico Madrid'e kaptıran Real Madrid, kalan fikstürde hiç puan alamasa bile şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda bulunuyor.

