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Lewandowski rekora doymuyor

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Robert Lewandowski rekora doymuyor. Bayern Münih'in Polonyalı santrforu Şampiyonlar Ligi'nde 80 gole en az maçta ulaşan oyuncu oldu

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Lewandowski rekora doymuyor
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Robert Lewandowski Şampiyonlar Ligi'ndeki 100'üncü maçında tarihe geçti.
33 yaşındaki santrfor, Benfica'yı 5-2 yendikleri karşılaşmada yeni bir başarıya imza attı.
Fileleri 3 kez havalandıran Lewandowski böylece Şampiyonlar Ligi'nde 80 gole en az maçta ulaşan oyuncu oldu.
Yıldız futbolcu , Devler Ligi'nde 100'ncü maçında gol sevinci yaşayan altıncı oyuncu olarak kayıtlara geçti.
Daha önce Thierry Henry, ZlatanIbrahimovic, Cristiano Ronaldo, AndreaPirlo ve ToniKroos bu başarıyı elde etmişti.
Sezona çok iyi bir başlangıç yapan deneyimli santrfor tüm kulvarlarda 16 maçta 22 gol, 2 asistlik bir performansla göz doldurdu.
Bayern Münihli oyuncu geçen sezon 41 golle Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekorunu kırmıştı.
Robert Lewandowski otoriteler tarafından 29 Kasım'da açıklanacak Ballond'or ödülünü kazanmaya en yakın isim olarak gösteriliyor. 
 
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