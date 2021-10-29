Lautaro Martinez Inter'de kaldı

İtalya Serie A ekiplerinden İnter, iç transferde önemli bir adıma imza attı. Milano ekibi, Arjantinli yıldızı LautaroMartinez'in sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı

Arjantinli yıldız LautaroMartinez, İnter'de kaldı...

Milano ekibi ile sözleşme yenileyen Martinez, sık sık İspanyol devi Barcelona ile anılıyordu.

Arjantinli yıldızın İspanyol ekibine transferinin önündeki en büyük engel ise Barcelona'nın içinde bulunduğu mali kriz olarak gösteriliyor.

Kulübü ile sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatan 24 yaşındaki oyuncu, İnter'in sosyal medya hesabından da bir açıklamada bulundu.

"Bu kulüpte uzun yıllar forma giyecek olduğum için çok mutluyum" diyen Martinez, "Stadyumda görüşürüz. Forzaİnter" ifadesini kullandı.

İnter taraftarları da Martinez'in kulüple sözleşme yenilemesinden memnun.

Bu sözleşme, ekonomik sorunlarından dolayı şampiyon kadrosundan RomeluLukaku ve AchrafHakimi'yi kaybettiği için eleştirilen İnter Başkanı Steven Zhang'ın üzerindeki baskıyı da hafifletti.

2018'de Arjantin kulübü Racing Clup'ten 25 milyon avro karşılığında İnter'e transfer olan Martinez, 144 maçta 54 gol kaydetti.

Arjantinli futbolcu bu sezon ise Milano ekibi ile çıktığı 12 maçta 5 kez fileleri havalandırdı, bir gol pası verdi.

