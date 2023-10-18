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Laporta'ya rüşvetten soruşturma açıldı

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Barcelona Kulübü Başkanı JoanLaporta hakkında hakemlere rüşvet verdiği iddiasıyla soruşturma açıldığı bildirildi

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Laporta'ya rüşvetten soruşturma açıldı
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Uluslararası basında yer alan habere göre Laporta'ya, İspanya'nın hakem komitesinin yaklaşık 20 yıllık faaliyetlerini kapsayan bir soruşturma kapsamında rüşvet şüphesi nedeniyle resmi soruşturma açıldığı ifade edildi.
İspanya'da Barcelona Kulübü hakkında, "sportif etkinliklerinde çıkar sağlamak için hakemler hakkında bilgi topladığı" iddiasıyla başlatılan yasal girişimlerin neden olduğu tartışmalar geçen mart ayından beri sürüyordu.
Barselona Savcılığı, geçen mart ayında, 1993'ten 2018'e kadar İspanyol Futbol Federasyonunun eski Hakem Teknik Kurulu (CTA) Başkan Yardımcısı olan Jose Maria EnriquezNegreira'ya ait firmalara 17 yıl içinde 7,3 milyon eurodan (7,8 milyon dolar) fazla ödeme yapıldığı iddiasıyla ilgili şikayette bulunmuştu.
 
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