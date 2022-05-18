banner762
banner815
Değirmenlik 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’de
Değirmenlik 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’de
13 0
55 0
 
Süte yine okkalı zam
Süte yine okkalı zam
22 0
İlkokul atletizmde finalistler belirlendi
İlkokul atletizmde finalistler belirlendi
23 0
Mağusalıların, sivrisinek çilesi bitmiyor
Mağusalıların, sivrisinek çilesi bitmiyor
17 0
20 0
Yılın ilk ‘RaceFest’ organizasyonuna yoğun ilgi
Yılın ilk ‘RaceFest’ organizasyonuna yoğun ilgi
13 0
banner797
banner794

Laporta: Mbappe net 50 milyon avro istiyor

banner476

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Fransa'nın Paris Saint Germain takımındaki sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin sezon başına net 50 milyon avro istediğini ileri sürdü

banner825
Laporta: Mbappe net 50 milyon avro istiyor
Laporta, Katalonya radyosuna verdiği demeçte, "Mbappe net 50 milyon avro istiyor. Mbappe, süper üst bir düzeyde ama Şampiyonlar Ligi'ni de kazanamadı. Bunu da hesaba katmak gerek." dedi.
Barcelona olarak 25, 30 veya 40 milyon avro net yıllık maaşlar veremeyeceklerini kaydeden Laporta, "Böyle bir para ödemek, Barcelona'da forma giyen ve futbol dünyasında referans olan futbolculara karşı hakaret olur. Bir daha asla bu tip bir çılgınlık olmayacak. Böyle bir ödeme yapmayı istemiyoruz ve yapmayacağız." şeklinde konuştu.
Katalan kulübünün başkanı, geleceği belirsiz olan takımdaki Ousmane Dembele için ise "Barcelona'da kalmak istese de bizimkinden daha iyi olan ve onu daha fazla cezbedecek seçenekler sunulduğunu düşünüyor." açıklamasında bulundu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.