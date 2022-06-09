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Lacazette, Lyon'a döndü

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın sözleşmesini yenilemediği Fransız futbolcu AlexandreLacazette, eski takımı Olimpik Lyon'a döndü

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Lacazette, Lyon'a döndü
Fransız temsilcisinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki forvet oyuncusuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Arsenal'a 5 yıl önce 46,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer olan Lacazette, tüm kulvarlarda 206 maça çıktı ve 71 gol attı.
Ligi 8. sırada tamamlayan Olimpik Lyon, gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyecek.
 
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