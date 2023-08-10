La Liga'da yeni sezon heyecanı başlayacak

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi arasında yer alan İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 2023-2024 sezonu heyecanı bugün başlayacak.
İlk haftanın öne çıkan maçlarında ise sakatlığı bulunan milli oyuncu Arda Güler'in yeni takımı ve zirvenin favori adaylarından Real Madrid, deplasmandaAthletic Bilbao ile 12 Ağustos Cumartesi günü karşılaşacak. Son şampiyon Barcelona ise milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe'ye 13 Ağustos Pazar günü konuk olacak.
İki ezeli rakip Barcelona ile Real Madrid arasında klasikleşen "El Clasico" maçlarının ilki 29 Ekim'de LluisCompanys Olimpiyat, ikincisi 21 Nisan 2024'te Santiago Bernabeu statlarında oynanacak.
Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid takviye yaptı
Bu sezon kadrosunu Arda Güler'in yanı sıra JudeBellingham, FranGarcia ve Joselu'yla güçlendiren Real Madrid'de Fransız yıldız Karim Benzema'nın ayrılığının ardından santrfor bölgesine benzer kalitede bir transferin henüz gerçekleşmemesi, kadrodaki en önemli eksik olarak öne çıkıyor.
Son şampiyon Barcelona'nın, yaz döneminde en göze çarpan transferi ise Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan oldu. Katalan temsilcisi, İspanyol oyuncular OriolRomeu ile InigoMartinez'i de renklerine bağladı.
Ligde zirvenin diğer favorisi Atletico Madrid'in öne çıkan transferleri arasında ise milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile Chelsea ile sözleşmesi tamamlanan CesarAzpilicueta yer aldı. İspanya temsilcisi, kiralık olarak kadrosunda bulunan Fransız yıldız AntoineGriezmann'ın bonservisini de Barcelona'dan aldı.
İlk hafta programı
YARIN
20.30 Almeria-RayoVallecano
23.00 Sevilla-Valencia
12 Ağustos Cumartesi:
18.00 Real Sociedad-Girona
20.30 LasPalmas-Mallorca
22.30 Athletic Bilbao-Real Madrid
13 Ağustos Pazar:
18.00 CeltaVigo-Osasuna
20.30 Villarreal-Real Betis
22.30 Getafe-Barcelona
14 Ağustos Pazartesi:
20.30 Cadiz-Alaves
22.30 Atletico Madrid-Granada
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