Galatasaray'ın sezon başında Vasco da Gama'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Carlos Cuesta, Brezilya ekibindeki performansıyla büyük beğeni kazandı.

Vasco da Gama, Galatasaray'ın planları arasında yer almayan Carlos Cuesta'nın bonservisini almaya hazırlanırken, Brezilya ekibi, sarı-kırmızılıların kapısını sürpriz bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

VASCO'DAN CUESTA TEKLİFİ

Brezilya basınında yer alan habere göre Vasco da Gama, Carlos Cuesta'nın haklarının yüzde 70'ini 4 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan alıp daha sonra yüzde 30'luk kısım için pazarlık yapmayı planlıyor.

3 SEZONLUK ANLAŞMA

Vasco'nun Galatasaray'la anlaşması halinde oyuncuyla 3 sezonluk sözleşme imzalanacağı haber detayında yer aldı.

Cuesta'nın Brezilya temsilcisiyle olan sözleşmesi 1 hafta sonra sona erecek.

Vasco sezon başında Cuesta'nın kiralanması için Galatasaray'a 750 bin euro ödemiş, 26 yaşındaki Kolombiyalı stoperin sözleşmesine 5.750 milyon euro satın alma opsiyonu konmuştu.