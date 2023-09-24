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Kuzey Londra derbisinde kazanan yok

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Premier Lig'in 6. haftasında Kuzey Londra derbisinde Arsenal evinde mücadele etiği Tottenham ile 2-2 berabere kaldı

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Kuzey Londra derbisinde kazanan yok
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Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal ile Tottenham, Kuzey Londra derbisinde Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona ererken, ikinci yarıda da karşılıklı gollerle karşılaşma 2-2 sona erdi.
Arsenal'in gollerini 26. dakikada Cristian Romero kendi kalesine ve 54. dakikada da Bukayo Saka penaltıdan atarken, Tottenham'ın gollerini ise 42 ve 55. dakikalarda Son Heung-min kaydetti.
Bu sonucun ardından Arsenal ve Tottenham, ligdeki yenilmezliğini sürdürürken, iki takım da puanını 14'e çıkardı.
 
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