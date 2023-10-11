Kramaric ve Petkovic Türkiye maçında yok

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 7. haftasında Türkiye'yi ağırlayacak Hırvatistan'da forvetlerAndrejKramaric ve BrunoPetkovic, maçta forma giyemeyecek.

Hırvatistan Futbol Federasyonunun (HNC) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, aday kadroda bulunan forvetAndrejKramaric'in Türkiye'ye karşı oynanacak maçta forma giyemeyeceği belirtildi.

Paylaşımda, "Hırvat forvetAndrejKramaric, kas sakatlığı nedeniyle ekim ayında Türkiye ve Galler'e karşı oynanacak EURO 2024 eleme maçlarını kaçıracak. Kendisine acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bir diğer forvetBrunoPetkovic'in durumu hakkında ise Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü ZlatkoDalic, "İyileşmek için elinden geleni yaptı ama biz onu zorlamayacağız." diye konuştu.

