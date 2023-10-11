banner913
banner932
"Girne Arkın Group Fest 23’ e görkemli kapanış
12 0
59 0
 
Pile'deki uzlaşı neler içeriyor?
Pile'deki uzlaşı neler içeriyor?
91 0
İlk etapta 16 reçete sahte
İlk etapta 16 reçete sahte
375 0
Klasikler Oğuz Özyalçın için buluştu
Klasikler Oğuz Özyalçın için buluştu
16 0
Bilanço ağırlaşıyor
Bilanço ağırlaşıyor
37 0
Pile yolu için uzlaşı
Pile yolu için uzlaşı
18 0
banner964

Kramaric ve Petkovic Türkiye maçında yok

banner476

banner974
Kramaric ve Petkovic Türkiye maçında yok
banner971
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 7. haftasında Türkiye'yi ağırlayacak Hırvatistan'da forvetlerAndrejKramaric ve BrunoPetkovic, maçta forma giyemeyecek.
Hırvatistan Futbol Federasyonunun (HNC) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, aday kadroda bulunan forvetAndrejKramaric'in Türkiye'ye karşı oynanacak maçta forma giyemeyeceği belirtildi.
Paylaşımda, "Hırvat forvetAndrejKramaric, kas sakatlığı nedeniyle ekim ayında Türkiye ve Galler'e karşı oynanacak EURO 2024 eleme maçlarını kaçıracak. Kendisine acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Bir diğer forvetBrunoPetkovic'in durumu hakkında ise Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü ZlatkoDalic, "İyileşmek için elinden geleni yaptı ama biz onu zorlamayacağız." diye konuştu.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.