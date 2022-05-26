Konferans Ligi’nin ilk şampiyonu Roma

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Feyenoord'u 1-0 yenen Roma, tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazandı.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında şampiyonluk kupası sahibini buldu.

Roma ile Feyenoord, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Stat'ta karşı karşıya geldi.

İtalyan ekibi mücadelenin 32. dakikasında Zaniolo'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Roma, Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu oldu.

Ayrıca Feyenoord forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü 88. dakika sahada kaldı.

