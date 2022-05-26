banner762
banner815
İlkokul ve ortaokul şampiyonları belirlendi
İlkokul ve ortaokul şampiyonları belirlendi
12 0
Dövizde yükseliş hızlandı
Dövizde yükseliş hızlandı
32 0
 
Aynı ürün farklı markette farklı fiyatta nasıl satılır?
Aynı ürün farklı markette farklı fiyatta nasıl satılır?
77 0
Hatay-KKTC seferleri iptal
Hatay-KKTC seferleri iptal
23 0
Bunu yapan insan olamaz!
Bunu yapan insan olamaz!
22 0
Semih ve Sercan, Cihangir’le anlaştı
Semih ve Sercan, Cihangir’le anlaştı
167 0
U14 kadınlarda Ozanköy, erkeklerde Levent üçüncü
U14 kadınlarda Ozanköy, erkeklerde Levent üçüncü
12 0
banner797
banner794

Konferans Ligi’nin ilk şampiyonu Roma

banner476

banner825
Konferans Ligi’nin ilk şampiyonu Roma

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Feyenoord'u 1-0 yenen Roma, tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazandı.
Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında şampiyonluk kupası sahibini buldu. 
Roma ile Feyenoord, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Stat'ta karşı karşıya geldi. 
İtalyan ekibi mücadelenin 32. dakikasında Zaniolo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. 
Karşılaşmayı 1-0 kazanan Roma, Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu oldu.  
Ayrıca Feyenoord forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü 88. dakika sahada kaldı. 
 

banner342
Etiketler; #Roma
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.