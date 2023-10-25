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Konferans Liginde Fenerbahçe ve Beşiktaş, 3. Hafta maçlarına çıkacak

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Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü hafta maçlarına çıkacak

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Konferans Liginde Fenerbahçe ve Beşiktaş, 3. Hafta maçlarına çıkacak
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında üçüncü hafta maçları, yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda, 8 grupta 15 karşılaşma yapılacak.
Turnuvada mücadelede eden temsilcilerimizden Beşiktaş, D Grubu'nda Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile deplasmanda karşılaşacak. H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise sahasında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını ağırlayacak.
UEFA, bugün oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv-Zorya Luhansk mücadelesini 25 Kasım Cumartesi gününe ertelemişti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:
19.45 Lille (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)
19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)
19.45 Gent (Belçika) - Breidablik (İzlanda)
19.45 Ballkani (Kosova) - Astana (Kazakistan)
19.45 Lugano (İsviçre) - Club Brugge (Belçika)
19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)
19.45 Fenerbahçe - Ludogorets (Bulgaristan)
22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya)
22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Beşiktaş
22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Legia Varşova (Polonya)
22.00 Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)
22.00 Fiorentina (İtalya) - Cukaricki (Sırbistan)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - HJK (Finlandiya)
22.00 Aberdeen (İskoçya) - PAOK (Yunanistan)
22.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Nordsjaelland (Danimarka)
 

Etiketler; #Fenerbahçe #Beşiktaş
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