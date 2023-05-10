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Konferans Ligi'nde yarı final zamanı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçları yarın oynanacak

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Konferans Ligi'nde yarı final zamanı
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Avrupa futbolunun üç numaralı kulüp organizasyonu olan UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde, yarı final aşamasının ilk maçları yarın oynanacak.
İtalyan temsilcisi Fiorentina, İsviçre ekibi Basel'i ağırlayacak. Diğer karşılaşmada ise İngiliz takımı West Ham United, Hollanda Eredivisie'den AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin AVAR koltuğunda ise Abdülkadir Bitigen oturacak.
İki müsabaka da TSİ 22.00'da başlayacak. Karşılaşmaların rövanşları ise 18 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
İki mücadele sonrasında rakibine üstünlük sağlayan ekipler, 7 Haziran'da Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da yapılacak finalde mücadele etmeye hak kazanacak.
 
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