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Konferans Ligi'nde rövanş heyecanı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmaları bugün tamamlanacak

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Konferans Ligi'nde rövanş heyecanı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 3. eleme turu rövanşları, dün tek maçla başladı. Ligde bugün yapılacak maçların ardından play-off turuna yükselecek 32 takım belli olacak.
Beşiktaş, deplasmanda 3-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Neftçi'yi (Azerbaycan) saat 21.00'de ağırlayacak.
Yukatel Adana Demirspor, evinde 5-1 yendiği Osijek (Hırvatistan) ile TSİ 21.00'de deplasmanda karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin sahasında 3-1 mağlup ettiği Maribor'a (Slovenya) konuk olacağı maç ise TSİ 21.15'te başlayacak.
 
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