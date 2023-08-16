Konferans Ligi'nde rövanş heyecanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmaları bugün tamamlanacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 3. eleme turu rövanşları, dün tek maçla başladı. Ligde bugün yapılacak maçların ardından play-off turuna yükselecek 32 takım belli olacak.

Beşiktaş, deplasmanda 3-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Neftçi'yi (Azerbaycan) saat 21.00'de ağırlayacak.

Yukatel Adana Demirspor, evinde 5-1 yendiği Osijek (Hırvatistan) ile TSİ 21.00'de deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin sahasında 3-1 mağlup ettiği Maribor'a (Slovenya) konuk olacağı maç ise TSİ 21.15'te başlayacak.

